Terremoto in California: scossa di magnitudo 6.4

Terremoto in California: scossa di magnitudo 6.4

Terremoto in California: scossa di magnitudo 6.4

Scossa di magnitudo 6.4 in California, ad una profondità di 16 km. Nello Stato è scattato l'allarme, si teme per il Big One.