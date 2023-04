Una forte scossa di terremoto si è avvertita in Canada nella giornata di ieri: non c'è pericolo di tsunami

Nel pomeriggio di ieri si è avvertita una forte scossa di terremoto in Canada. L’ipocentro del sisma è stato registrato in mare ad un profondità minima, ma gli esperti assicurano che per il momento non c’è rischio di tsunami.

Canada, terremoto di magnitudo 6.2 con epicentro in mare

Erano le ore 17:54 del pomeriggio di ieri, giovedì 13 Aprile (ora italiana), quando i sismografi hanno registrato una fortissima scossa di terremoto nell’Oceano Pacifico settentrionale, davanti alla costa del Canada. L’epicentro del sisma è stato individuato in mare, a 211 km in direzione sud-ovest di Port Mc Neill, nella British Columbia. L’ipocentro del terremoto, e quindi la sua profondità era solamente di circa 11 km. Gli esperti rassicurano la popolazione e sottolineano che, per il momento, non c’è rischio tsunami.

La potenza del terremoto: 6.2 sulla scala Richter

La scossa di terremoto registrata ieri a largo delle coste della British Columbia aveva una potenza non indifferente. Parliamo, infatti, di un 6.2 di magnitudo sulla scala Richter. Ricordiamo che un sisma di tale potenza viene definito dagli esperti “forte“. Fortunatamente, essendo il suo espicentro in mare ad una notevole distanza dalle coste abitate, il terremoto non si è rivelato pericoloso per la popolazione: non si registrano, infatti, danni a persone o a cose.