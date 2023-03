Nel terremoto in Ecuador ci sono stati almeno 15 morti e più di 445 persone ferite

Machala è la città più colpita nel terremoto in Ecuador

Tra le vittime del sisma nove di loro vivevano nella città di Machala. Il 18 marzo una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito questa comunità portuale dell’Ecuador.

Il sisma ha fatto crollare case e palazzi lungo la costa. Le strade di Machala sono completamente ricoperte di macerie. I cittadini temono che possa verificarsi una nuova scossa di assestamento.

Vittime e feriti causati dal sisma

Il terremoto ha causato la morte di 15 persone, 14 in Ecuador e una in Perù. I feriti sono oltre 445. La forte scossa ha devastato centinaia di case ed edifici sia sugli altopiani che nell’area costiera. In entrambe le zone le abitazioni erano fatiscenti, non rispettavano gli standard antisismici ed erano abitate da persone in difficoltà economica.

L’Ecuador si trova in una delle zone a maggior rischio di terremoto poiché è situato in quello che è chiamato Anello di Fuoco del Pacifico.

Tornado a pochi chilometri da Machala

La scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata dall’U.S. Geological Survey. L’epicentro del sisma è stato individuato al largo della costa dell’Oceano Pacifico, a circa 80 chilometri a sud di Guayaquil.

Il giorno dopo il terremoto in Ecuador, si è abbattuto un tornado nella zona delle coste di Puerto Bolivar, a pochi chilometri dalla città di Machala. Fortunatamente in questa calamità naturale non ci sono stati né morti né feriti.