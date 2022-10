Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.2, si è registrata poco dopo la mezzanotte italiana in Grecia.

Terremoto in Grecia: scossa di magnitudo 5.2 nel golfo di Corinto

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Grecia, poco dopo la mezzanotte italiana. Secondo i dati Ingv, la magnitudo del sisma è di 5.2 ed è stato localizzato in mare, nel golfo di Corinto, ad una profondità di 20 chilometri. Le città più vicine all’epicentro sono Antikyra, Delfi e Itea. Il terremoto è stato avvertito in modo molto nitido fino ad Atene. Ci sono state numerose segnalazioni sui social network da parte della popolazione, particolarmente allarmata per il terremoto.

Alcune persone hanno parlato di una “scossa lunga 5 secondi“. “Il terremoto più forte sentito in vita mia” ha commentato qualche utente. Per il momento non ci sono segnalazioni di danni a cose o persone.