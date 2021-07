Terremoto in Indonesia: scossa di magnitudo 6.2 con epicentro in mare

Paura in Indonesia, dove si è verificata una scossa di terremoto di intensità pari a 6.2 gradi: l'epicentro è stato localizzato in mare.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 al largo delle coste dell’Indonesia. L’evento sismico ha avuto luogo alle 9:43 ora locale (2:43 ora italiana) ad una profondità di 73 km.

Terremoto in Indonesia

I sismologi hanno localizzato l’epicentro del sommovimento nel nord del mare delle Molucche alle seguenti coordinate geografiche: latitudine 2.921 e longitudine 126.573. Per il momento non si hanno segnalazioni di danni a cose o persone e non è stata emessa alcuna allerta tsunami. I cittadini residenti sulla costa potrebbero aver avvertito il sisma nonostante l’elevata profondità a cui si è originato. Secondo la scala Richter un evento sismico di magnitudo 6.1 è classificato come terremoto “forte” e descritto come un fenomeno che può avere un raggio di azione di 160 km che può essere distruttivo se la zona è densamente popolata (non è questo il caso).

Terremoto in Indonesia: registrate altre scosse

Oltre alla scossa di magnitudo 6.2 ne sono state registrate anche altre, nella stessa zona, con un’intensità variabile intorno a 5.