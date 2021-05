Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 6.7 al largo di Sumatra

Gli scienziati hanno rilevato un sisma di intensità pari a 6.7 gradi al largo delle coste dell'Indonesia: l'ipocentro del terremoto è a 10 km di profondità.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Indonesia di magnitudo 6.7: l’epicentro è stato nei pressi di Onolimbu, al largo di Sumatra mentre l’ipocentro si trova ad una profondità di 10 km.

Terremoto in Indonesia

Queste le coordinate geografiche a cui si è verificato l’evento sismico: latitudine 0.15 e longitudine 96.68. In particolare l’epicentro si trova poco lontano dalla regione di Nias, piccola isola dell’Indonesia occidentale situata a nord-ovest dell’isola di Sumatra. Per il momento non si hanno notizie di danni a cose o persone, anche se data la forte intensità e la bassa profondità del punto di origine del sommovimento è probabile che chi risiede sulla costa abbia distintamente avvertito il sisma.

Diversi siti riportano infatti segnalazioni da parte di cittadini che hanno affermato di aver sentito il terremoto.

L’epicentro in mare e la distanza da aree abitate potrebbe però aver attenuato gli effetti ed evitato danni importanti.

Mentre gli scienziati italiani hanno calcolato una magnitudo di 6.7, per l’Istituto Geofisico Americano questa è pari a 6.6.

Terremoto in Indonesia: le città più vicine

Questi i centri abitati più vicini all’epicentro riportati dai siti di sismologia: