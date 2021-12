Terremoto in Lombardia, crolla un edificio fatiscente a Olgiate Molgora

La violenta scossa di terremoto che ha colpito la Lombardia ha fatto crollate un edificio fatiscente a Olgiate Molgora. Non ci sarebbero vittime.

La violenta scossa di terremoto che ha colpito la Lombardia nelle scorse ore ha generato una serie di problematiche che sono ancora in corso di accertamente da parte della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Stando a quanto riportato dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, nel comune di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, è crollato un edificio fatiscente sito in via Roma.

Terremoto Lombardia, crolla edificio a Olgiate Molgora

“Non si registra il coinvolgimento di persone – hanno aggiunto dalla centrale operativa – sul posto stanno operando i vigili del fuoco. In tutta la regione la situazione è monitorata, allo stato attuale non si registrano gravi criticità”.

Lombardia, per il terremoto crolla un edificio

Non ci sarebbero dunque delle vittime, con la situazione che resta sotto controllo speciale degli specialisti nei vari comuni della Regione. La scorsa notte molte sono state le chiamate messe in atto dai cittadini ai Vigili del Fuoco, con gli stessi che hanno provveduto ove possibile ad intervenire.

Crolla edificio per il terremoto in Lombardia

La scossa di terremoto che ha colpito la Lombardia, con epicentro in provincia di Bergamo, ha avuto una magnitudo ML 4.4, così come riferito da una prima stima dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.