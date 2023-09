Terremoto in Marocco il racconto dei testimoni: esperienza atroce

Marrakech, 9 set. (askanews) – Migliaia di persone nel cuore della notte sono scese in strada a Marrakesh dove c’è stato un violento terremoto. Queste le prime reazioni della popolazione che ha cercato di mettersi in salvo lasciando le proprie case.

“Esattamente alle 23:11, qui a Marrakech si è verificato un terremoto che sembra aver raggiunto i 6,8 gradi della scala Richter a 8 km di profondità. È stata un’esperienza atroce” racconta Driss Talbi che fa l’insegnante.

“La forza e l’intensità di questo terremoto è stata avvertita nel nostro edificio quasi 3 volte. La gente è scesa in strada subito nel panico totale, ci sono famiglie che dormono ancora fuori perché eravamo così spaventati dalla forza di questo sisma. Era come se un treno passasse vicino alle nostre case, questa è la sensazione che abbiamo avuto. Racconta l’ingenger Faisal Baddour

“Dopo cena, io e mia moglie siamo usciti in strada a fare una passeggiata e subito dopo abbiamo sentito un tremore sotto i piedi. Mia moglie pensava che fosse un elicottero o qualcosa del genere, ma io le ho detto che era un terremoto, e all’improvviso la gente si è messa a correre in tutte le direzioni per le strade. aggiunge Moulay Hafid Mouddan.