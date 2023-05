Paura in Nuova Caledonia per una scossa di terremoto di magnitudo 6.1: il sisma è stato registrato nei pressi di Vao

I sismologi hanno registrato ieri, martedì 23 Maggio, un nuovo terremoto in Nuova Caledonia: questa volta il sisma è stato di magnitudo 6.1 sulla scala Richter: diramata l’allerta tsunami.

Paura in Nuova Caledonia, terremoto di magnitudo 6.1 nelle vicinanze di Vao

Gli esperti del Centro Comune di Ricerca Commissione Europea (GDACS) hanno registrato una nuova violenta scossa di terremoto in Nuova Caledonia. Secondo i dati raccolti dai sismologi, l’ipocentro del sisma può essere stimato a 12.143 chilometri di profondità. L’epicentro, invece, è stato registrato nelle vicinanze di Vao.

Nuova Caledonia, il terremoto fa scattare l’allarme tsunami

Erano le 9.01 della giornata di ieri (le 18.01 ora locale), quando in Nuova Caledonia sono nuovamente scattati gli allarmi per una scossa di terremoto. Nelle isole dell’Oceano Pacifico è la terza volta in meno di 10 giorni che si avverte un terremoto di potenza simile: le autorità hanno subito diramato un’allerta tsunami. Il Centro d’allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) spega che uno tsunami sia in questo momento: “Possibile sulle coste entro un raggio di 1.000 km attorno all’epicentro del terremoto.”