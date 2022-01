Terremoto in Nuova Zelanda, scossa di magnitudo 6.4 al largo delle isole Kermadec

Al largo delle isole Kermadec, Nuova Zelanda, è stata registrata una forte scossa di terremoto di intensità pari a 6.4 gradi sulla scala Richter.

Gli scienziati dell’INGV hanno rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 al largo delle isole Kermadec, arcipelago neozelandese situato nell’Oceano Pacifico a metà tra Nuova Zelanda e Tonga. Il sisma ha avuto epicentro a soli 3 km di profondità ed epicentro a circa 1.000 km dalla tongana Ohonua.

Terremoto in Nuova Zelanda

Il sommovimento ha avuto luogo alle 15:46 ora locale (3:46 ora italiana) di sabato 29 gennaio 2022 alle seguenti coordinate geografiche: latitudine -29.166 e longitudine -176.9. Nonostante la bassa profondità e la violenza dell’evento sismico, la Difesa ha fatto sapere che non c’è nessun allerta tsunami. “Sulla base delle informazioni attuali, la valutazione è che è improbabile che il terremoto abbia causato uno tsunami che rappresenterà una minaccia per la Nuova Zelanda“, si legge infatti nel comunicato delle autorità.

Gli esperti stanno ancora valutando se potrebbero verificarsi altre attività come correnti forti e insolite e ondate imprevedibili sulla riva e hanno invitato i cittadini residenti sulle coste a tenersi lontani dalle spiagge.

Terremoto in Nuova Zelanda: scossa di assestamento di M 5.3

Al momento non vi sono notizie di danni a cose o persone Sorgendo in una zona ad alta attività sismica, la Nuova Zelanda non è nuova a movimenti di questo tipo e le scosse di elevata intensità sono considerate frequenti.

L’USGS ha inoltre riferito che pochi minuti dopo, alle 16:01, è stata rilevata una scossa di assestamento di magnitudo 5.3.