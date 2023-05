Una nuova violenta scossa di terremoto è stata avvertita questa notte attorno alle ore 4:21 (ora italiana) in Nuova Zelanda. Il sisma ha avuto epicentro a soli dieci chilometri di profondità nell’oceano Pacifico. Gli esperti assicurano: al momento è scongiurato il rischio tsunami.

Terremoto in Nuova Zelanda: scossa di magnitudo 6.2 a largo della costa meridionale

Paura in Nuova Zelanda, dove la terra torna a tremare, nella notte tre il 30 e 31 Maggio, infatti, un nuovo sisma è tornato a colpire la zona dell’oceano Pacifico più vicina allo Stato dell’Oceania. Il sisma, che è stato di magnitudo 6.2 secondo la rilevazione dell’us Geological Survey, è avvenuto nei pressi delle Isole Auckland, piccolo arcipelago praticamente disabitato a circa 450 km dall’Isola del Sud della Nuova Zelanda. Il terremoto è stato forte, ma al momento è scongiurato il rischio tsunami: le autorità hanno consigliato alla popolazione di non andare via dalle coste a meno che non sentano una nuova e lunga scossa nelle prossime ore.

Nuova Zelanda, una zona sismica particolarmente attiva

Che la Nuova Zelanda sia una zona sismica particolarmente attiva non è una sorpresa, ed episodi come quello di questa notte non possono certo definirsi una rarità. Un sisma di magnitudo 6.2, però, mantiene la sua pericolosità anche di fronte a chi è più abituato a sentire la terra tremare. L’ultimo episodio simile risale alla fine del mese di Aprile, con la scossa che aveva colpito le Isole Kermadec.