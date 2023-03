Terremoto in Pakistan e in Afghanistan: almeno 12 morti

Terremoto in Pakistan e in Afghanistan: almeno 12 morti

Un forte terremoto si è verificato in Pakistan e in Afghanistan, con un bilancio di almeno 12 morti. La scossa registrata è stata di magnitudo 6.5.

Almeno 12 persone sono morte in Pakistan a causa di un forte terremoto, di magnitudo 6.5, con epicentro in Afghanistan. Un triste bilancio che potrebbe aumentare. A confermarlo all’Ansa la polizia e i funzionari sanitari, che hanno precisato che sono morte una ragazzina di 12 anni e una donna nella provincia nord-occidentale del Khyber Pakhtunkhwa a causa del crollo di un tetto. Un centinaio di persone sono state ricoverate in serata in Pakistan per attacchi di panico scatenati dalla forte scossa di terremoto. I ricoveri sono avvenuti in un ospedale di Swat, nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa, come riferito dal medico di turno. “La gente è uscita di casa e si è messa a pregare il Corano” ha riferito un corrispondente dell’Afp da Rawalpindi, nel Punjab pakistano.

I dettagli della scossa di terremoto

L’Istituto geofisico statunitense ha precisato che il terremoto è stato registrato vicino a Jurm, nel nord-est dell’Afghanistan e ha avuto una profondità di 187 chilometri. Questa regione è spesso colpita da terremoti, soprattutto nella catena montuosa dell’Hindu Kush. “C’è stato un terribile tremore. Non ne avevo mai sentito uno simile in vita mia” ha raccontato una donna di 50 anni, Khatera, residente a Kabul, all’Afp, spiegando di essere scappata dal suo appartamento al quinto piano appena ha sentito la scossa. “Finora, grazie a Dio, non ci sono state cattive notizie di vittime. Speriamo che tutti i cittadini del Paese siano al sicuro” ha twittato il portavoce del governo afghano, Zabihullah Mujahid.