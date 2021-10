Terremoto in Perù: scossa di magnitudo 5.4 a 54 km da Pillcopata, Paucarambo e Cusco

I sismologi hanno registrato una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.4 in Perù, verificatosi nella notte del 9 ottobre 2021

L’Istituto Geofisico del Perù ha diramato un bollettino circa una scossa di terremoto di magnitudo 5.4, che si è verificata nel Sud Est del Paese ed è stata registrata alle ore 19:20 (ora locale) di sabato 9 ottobre 2021.

Terremoto in Perù, scossa di magnitudo 5.4: ultimi aggiornamenti

Tanta paura in Perù nella serata di sabato 9 ottobre 2021, l’Isituto Geofisico Nazionale ha registrato un terremoto di magnitudo 5.4, l’epicentro si trovava a una distanza di 54 km a ovest dalle città di Pillcopata, Paucartambo e Cusco.

Stando ai dati diffusi dall’Istituto Geofisico del Perù il terremoto si è verificato alle ore 19:20 (ora locale) con una profondità di 28km e un’intensità di livello 4.

Fortuntamente al momento, secondo le informazioni fornite dall’Istituto Nazionale di Protezione Civile, non si registrano danni a persone o cose a causa del terremoto. Nonostante ciò il terremoto è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, a seguito delle violente oscillazioni delle strutture abitative e degli oggetti presenti in casa.

Terremoto in Perù, paura ad Arequipa: diverse scosse

Nella giornata di venerdì 8 ottobre 2021, sempre in Perù, un’altra violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata nella provincia di Caylloma, dipartimento di Arequipa, secondo quanto riferito dall’Istituto Nazionale di Protezione Civile.

La Protezione Civile locale è stata impegnata ad Arequipa nel fornire assistenza alla popolazione e valutare i danni della scossa che ha colpito la zona, stando ad una prima stima si registrano danni a 55 abitazioni, oltre alla caduta di alcuni massi nella strada che conduce a Cabanaconde e danni anche al canale di irrigazione. Tuttavia, fortunatamente non si registrano morti o feriti, dunque nessun danno in termini di vite umane.

Nella giornata di sabato 9 ottobre 2021, intorno alle ore 12:55, è stato poi registrato un’altro evento sismico a 7 km a sud del distretto di Pinchollo, una scossa che fa salire ad un totale di 14 gli eventi sismici registrati per questo 2021 fino ad ora dall’Istituto Geofisico del Perù.

Terremoto in Perù: le raccomandazioni dell’INDECI

Il continuo susseguirsi di episodi sismici in Perù ha indotto la Protezione Civile del posto a raccomandare alcuni consigli per una corretta gestione di questa tipologia di eventi.

Nello specifico l’INDECI raccomanda di mantenere la calma ed evitare di farsi prendere dal panico in caso di terremoto, al contempo è utile preparare un piano di evacuazione in casa da utilizzare in caso d’emergenza, in modo da individuare preventivamente eventuali zone sicure all’esterno o all’interno dell’abitazione e consiglia inoltre di avere sempre a portata di mano uno zaino d’emergenza contenente tutto il necessario per un’eventuale sopravvivenza fuori dalle proprie case.