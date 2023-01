Terremoto in provincia di Forlì-Cesena: scossa di magnitudo 3.5

Nella mattinata di oggi, giovedì 26 gennaio 2023, alle ore 7.00, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 a Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena.

Questa mattina, giovedì 26 gennaio 2023, alle 7.00, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 a Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena. Lo ha reso noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il terremoto è stato localizzato a 16 chilometri di profondità. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, ma per il momento non ci sono notizie su eventuali danni a cose o persone.

Terremoto in provincia di Forlì-Cesena: le segnalazioni

Sui social network sono state condivise diverse segnalazioni, che sottolineano che non si tratta dell’unica scossa di terremoto avvenuta nella zona. Sembra, infatti, che ci siano state altre scosse più lievi, che sono state comunque avvertite dalla popolazione. Nell’ultima settimana sono state segnalate diverse scosse sul territorio dell’Emilia Romagna, ma fortunatamente non ci sono stati danni di nessun genere.