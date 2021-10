Terremoto in provincia di Udine: scossa di magnitudo 3.7 con epicentro a Zuglio

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in provincia di Udine: i dettagli dell'evento sismico.

Paura in provincia di Udine, dove nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre 2021 ha avuto luogo una scossa di terremoto di magnitudo 3.7. Gli scienziati dell’INGV hanno localizzato l’epicentro del sisma, verificatosi alle 2:28, a pochi km dal comune di Zuglio.

Terremoto in provincia di Udine

Stando ai dati forniti sui canali ufficiali, l’ipocentro del sommovimento è stato registrato ad una profondità di 13 km. Queste le precise coordinate geografiche del terremoto: latitudine 46.431 e longitudine 13.071. Per il momento non si hanno notizie di danni a cose o persone ma, data l’intensità, i cittadini hanno distintamente avvertito il sisma. Tante infatti le segnalazioni sui social di persone che hanno scritto di essersi svegliate in piena notte a causa del tremore.

“Siamo stati svegliati di soprassalto, ha tremato tutto il palazzo“, hanno raccontato alcuni residenti dei comuni più vicini all’epicentro.

Terremoto in provincia di Udine: i comuni più vicini

Tra i comuni entro 10 km dall’epicentro i sismologi hanno indicato, oltre a Zuglio:

Tolmezzo a 5 km

Arta Terme a 6 km

Amaro a 7 km

Cavazzo Carnico a 7 km

Verzegnis a 7 km

Moggio Udinese a 10 km

Lauco a 10 km

Terremoto in provincia di Udine: le città più vicine

Quanto ai centri con più di 50 mila abitanti situati entro 100 km dall’epicentro, vi sono: