Terremoto in Romania nella nottata di oggi, martedì 23 Maggio. La scossa di magnitudo 4.2 è stata avvertita ad una ventina di chilometri da Arad, nell’Ovest del Paese.

Romania, terremoto di magnitudo 4.2 ad Arad

Nella notte tra ieri, lunedì 22 e oggi martedì 23 Maggio, è stata registrata una violenta scossa di terremoto. L’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha confermato che la scossa era di magnitudo 4.2 e si è verificata a una profondità di 10 chilometri nell’Ovest della Romania. L’epicentro del terremoto è stato localizzato ad una ventina di chilometri dalla città romena di Arad, non lontana dai confini con la Serbia e l’Ungheria. Non si registrano danni a persone o cose.

I terremoti in Romania: i precedenti

Un terremoto come quello di questa notte non è un unicum assoluto per il Paese romeno in quesrto 2023. Tra il 13 e 14 Febbraio, infatti, c’erano state due forti scosse, la seconda delle quali, registrata nelle vicinanze di Bucarest, aveva raggiunto la potenza di 5.8 sulla scala Richter. In quel caso, il sisma era stato avvertito in tutta l’area balcanica, anche in Bulgaria, Ungheria e Serbia.