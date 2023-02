Terremoto in Turchia, Christian Atsu è stato soccorso: il calciatore era intrappolato sotto le macerie

Il calciatore ghanese Christian Atsu è stato soccorso: per ore, l’ex giocatore del Chelsea e del Newcastle United è rimasto intrappolato sotto le macerie provocate dal terremoto che ha devastato la Turchia.

Lo ha riferito la stampa britannica.

Terremoto in Turchia, Christian Atsu è stato soccorso

Secondo quanto riferito dalla squadra turca Hatayspor, per la quale il calciatore di 31 anni sta attualmente giocando nel ruolo di centrocampista, Atsu era rimasto intrappolato sotto le macerie dopo il terremoto in Turchia che ha provocato migliaia di morti e feriti. Dopo ore di ricerche, tuttavia, la stampa britannica ha annunciato che lo sportivo è stato tratto in salvo dai soccorritori presenti sul luogo della tragedia.

Atsu era considerato una grande promessa del calcio circa un decennio fa, quando il Chelsea lo comprò dal Porto per poi prestarlo a Vitesse, Everton, Malaga, Bournemouth e Newcastle. Lo scorso anno, poi, il calciatore si è trasferito in Turchia dopo aver giocato per una stagione in Arabia Saudita.

Il calciatore era intrappolato sotto le macerie

Atsu, tuttavia, non era l’unico calciatore dell’Hatayspor scomparso dopo il violento sisma che ha fatto crollare decine di palazzi.

Tra i dispersi, infetti, ci sarebbe anche Eyüp Türkaslan, portiere di 28 anni.

Insieme al centrocampista dell’Hatayspor, che vanta 65 partite e 9 gol con la nazionale del Ghana, inoltre, pare fossero intrappolati sotto le macerie anche il direttore sportivo Taner Savut e l’interprete del club Emre Aslan. Al momento non si hanno notizie degli altri uomini.