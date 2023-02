Terremoto in Turchia e Siria: ci sono vittime, finora almeno 26 morti accertati ed inizia lo stillicidio della terribile conta dopo le due devastanti scosse da 7.8 e 6.7 che hanno colpito Gaziantep.

Il dato è purtroppo in continuo aggiornamento e le immagini della devastazione che ha colpito il paese alle 3.17 della notte non lasciano ben sperare che la conta sia ferma a questo numero.

Terremoto in Turchia e Siria: ci sono vittime

Le due forti scosse di terremoto che hanno colpito stanotte la Turchia meridionale al confine con la Siria e sono state seguite poi da altre scosse di minore entità ma tutte mai inferiori a 4.7.

Purtroppo i media locali confermano che ci sono molte vittime, sia in Turchia che in Siria: i soccorritori stanno lavorando alacremente per estrarre i feriti dalle macerie di case e palazzi venuti giù come cartapesta. La prima scossa è stata devastante: 7.8 della scala Richter nella provincia a maggioranza curda di Gaziantep, a poco più di 20 chilometri dal capoluogo e 16 dalla cittadina di Nurdagı.

I morti e i feriti estratti dalle macerie

Sono state colpite anche le province di Malatya e Diyarbakir. I morti turchi finora accertati sarebbero 15 e di feriti si contano nell’ordine delle centinaia, molti dai quali in condizioni serie da schiacciamento. I media siriani ne contano 11 ma le immagini della gente che si aggira in mezzo a interi quartieri crollati suggeriscono un bilancio peggiore, per ora non accertato e si spera mai. in Italia è stato cofermato un allarme tsunami sulle coste orientali del paese.