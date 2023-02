Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa 6.4: 8 vittime e centinaia di feriti

Già 500 feriti censiti finora e due paesi tornati in ginocchio, terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa 6.4: 8 vittime e centinaia di ricoveri

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di 6.4: 8 vittime e centinaia di feriti, ad Aleppo, Tartus, Hama e Latakia la gente è saltata giù dai tetti degli edifici che crollavano o si inclinavano in avanti per mettersi in salvo.

Due paesi senza pace ed una sola terra in ginocchio, è questo il terribile sunto dopo le ulteriori due nuove scosse di terremoto, di magnitudo 6.4 e 5.8, che hanno colpito la parte meridionale della Turchia e il Nord Ovest della Siria.

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa

Dalla serata di ieri lunedì 20 febbraio, caos ed orrore sono tornati a dominare nella forma più acuta in quelle terre e ci sono almeno 8 morti già censiti con centinaia di feriti in una zona messa in ginocchio dal sisma del 6 febbraio di magnitudo 7.8.

Da quanto si apprende molte persone sono state centrate dalle maceria di edifici già pericolanti da giorni ed altre sono rimaste schiacciate dalla calca.

Scossa avvertita in tutto il Medio Oriente

Il fortissimo sisma è stato avvertito in Turchia, nelle vicine province siriane, a Cipro, in Libano, Iraq, Palestina, Israele ed Egitto. Il bilancio fermo al pomeriggio del 20 febbraio era “terribilmente fermo” a 47.000 vittime e più di 100.000 palazzi crollati o fortemente danneggiati nella sola Turchia.

Nuovi crolli si sono registrati ad Antiochia e molti ospedali sono stati evacuati. Ad Aleppo, Tartus, Hama e Latakia, città siriane, gli abitanti sono stati presi dal panico e sono saltati giù dai tetti e dai balconi delle case. Rami Abdel Rahman, capo dell’Osservatorio siriano per i diritti umani, ha parlato di “500 feriti”.