Terremoto in Turchia, Erdogan: "7 giorni di lutto"

Non poteva che essere altrimenti: dopo lo spaventoso terremoto che ha messo in ginocchio la Turchia Recep Erdogan ha procalamato “7 giorni di lutto nazionale” e lo ha fatto con un decreto firmato di suo pugno che il capo di stato ha voluto diffondere anche sui suoi account social.

Erdogan: “7 giorni di lutto”

Il presidente di Ankara quei giorni li ha proclamati per la spaventosa tragedia che ha colpito il paese e dopo aver avuto un summit urgente con protezione civile e ministri del gabinetto del governo. Sulla scorta degli agghiaccianti dai per cui il bilancio del morti si sta avvicinando alle 5000 persone e non è destinato a cessare Erdogan ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale per il violento terremoto che ha colpito il Paese.

“Bandiere a mezz’asta ovunque”

Ecco cosa ha detto: “La nostra bandiera sarà issata a mezz’asta fino a domenica 12 febbraio in tutte le nostre rappresentanze nazionali e all’estero”. Lo riporta l’agenzia turca Anadolu ma del fatto che si stato proclamato lutto nazionale dà menzione il documento stesso che Erdogan ha pubblicato: lutto “per sette giorni a causa dei terremoti avvenuti nel nostro paese il 6 febbraio 2023. La nostra bandiera sarà a mezz’asta fino al tramonto di domenica 12 febbraio 2023 in tutte le nostre agenzie del paese e dell’estero”.

Poche ore fa Erdogan ha incontrato la protezione civile turca sul luogo del terremoto ed ha fatto sapere di aver chiesto ufficialmente l’aiuto della Nato dopo la terribile trageda che ha colpito il suo paese.