Terremoto in Turchia, italiano disperso: "Non riusciamo a metterci in contatto con lui"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani conferma la notizia dell'italiano disperso in Turchia dopo le scosse di terremoto: si trovava lì per lavoro

Turchia: assenti all’appello.

Tra i connazionali che si trovavano tra Siria e Turchia al momento del terremoto, un italiano risulta disperso. A confermare la notizia il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «La Farnesina non è riuscita a mettersi in contatto con lui».

L’italiano disperso era in Turchia per lavoro

La notizia, che circolava già nelle scorse ore in via ufficiosa, è stata confermata solo questa mattina da Tajani. Il ministro ha spiegato che si tratta di un connazionale che si trovava in Turchia per ragioni di lavoro: «Sembra che il nostro connazionale si trovasse in una delle città turche più colpite dal sisma, […] era probabilmente in un albergo andato distrutto a causa del terremoto».

Numerosi sono i dispersi di cui non si hanno ancora notizie dopo le scosse sismiche che hanno devastato la regione tra la Siria e la Turchia, provocando la morte di migliaia di persone: nell’ultimo bilancio il numero di morti supera le 5.000 unità.

L’annuncio su Twitter del ministro Tajani

«L’Unità di Crisi del ministero degli Esteri ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma, tranne uno.

Si sta cercando ancora un nostro connazionale, in Turchia per ragioni di lavoro. La Farnesina, fino ad ora, non è riuscita ad entrare in contatto con lui» questo il messaggio del ministro su Twitter.