Terremoto in Turchia, Montella: "Ci sono scosse continue"

Sul Terremoto in Turchia Vincenzo Montella rassicura l’Italia sulle sue sorti e racconta: “Ci sono scosse continue”.

La sconvolgente testimonianza sulla tragedia dell’ex calciatore ed allenatore dell’Adana Demirspor è arrivata tramite le sue dichiarazioni all’Ansa. Quelle terribile scossa di terremoto che ha colpito la Turchia meridionale e la Siria e che pare abbia fatto 2400 vittime accertate ha messo moltissima paura anche all’ex bomber. Sono circa tremila gli edifici crollati.

Turchia, Montella: “Ci sono scosse continue”

E fra le dieci province più colpite c’è qella di Adana, dove oggi allena Vincenzo Montella in qualità di tecnico dell’Adana Demirspor.

L’allenatore italiano ha raccontato all’Ansa: “Ci sono continue scosse di assestamento, siamo tutti preoccupati e in balia degli eventi”. Da quanto si apprende Montella e la sua squadra sono a Instabul, oggi avrebbero dovuto giocare contro l’Umraniyespor ma ovviamente e doverosamente il ministro dello Sport ha fermato ogni attività agonistica.

“Siamo ad Istanbul, l’hotel ha preso fuoco”

Ha detto Montella: “Con il Demirspor siamo a Instabul da ieri, la partita con l’Umraniyespor è stata annullata.

Ad Adana so che il terremoto si è sentito forte, molti miei giocatori sono preoccupati per le famiglie”. E in chiosa: “Ci hanno riferito che sono crollati palazzi e che tanta gente era per strada nella notte. Anche l’hotel dove risiedo ad Adana so che è stato evacuato e ha preso fuoco“.