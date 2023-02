Terremoto in Turchia, sale ancora la conta dei morti: oltre 22mila vittime

Tre giorni fa l’Oms aveva lanciato l’allarme del rischio di un bilancio di 20.000 vittime e purtroppo il totale delle vittime confermate è attualmente di oltre 22.000.

L’appello di Save the Children per salvare i bambini feriti con una donazione

Terremoto, superate le 20.000 vittime

Tre giorni fa l’Oms aveva lanciato l’allarme: “Con il terremoto in Turchia e Siria si rischiano 20.000 vittime”.

Purtroppo la previsione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità si è avverata e il bilancio del terremoto che lunedì scorso ha colpito la Turchia meridionale e la Siria continua a salire.

Da quanto riporta sky news, sale a 22.375 il bilancio delle vittime. Di queste, 18.991 sono morte in Turchia e 3.384 in Siria. Il numero dei feriti, nei due Paesi, è salito invece ad almeno 75 mila.

Storie di straordinaria sopravvivenza

Sono passate ben più delle 72 ore che i soccorritori considerano in media il limiete oltre il quale è quasi impossibile trovare sopravvissuti sotto le macerie ma nelle ultime ore non sono mancati casi che sfiorano il miracolo e smentiscono le fredde previsioni della statistica.

Come il salvataggio della piccola Hilal , una bambina di 10 anni . che nel sisma ha perso i genitori e tre fratelli – è stata trovata tra le macerie di un appartamento di 7 piani a Hatay.

L’allarme di Save the Children

Intanto ‘Save the Children’ ha dichiarato che si sta chiudendo la finestra temporale per portare rifugi, forniture mediche, acqua e cibo nelle aree più colpite per salvare la vita di migliaia di feriti, in particolare i bambini che sono i più esposti alle gelide temperature.