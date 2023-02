Per adesso sono solo post sui social di persone che chiedono informazioni, ma dopo il terremoto in Turchia pare si cerchi anche un italiano disperso

Terremoto in Turchia, si cerca un italiano disperso al nord, le voci sono discordanti e si attendono conferme ufficiali da parte della Farnesina ma suo social e da quanto si apprende anche da alcuni media ci sarebbe la concreta possibilità che un nostro connazionale sia nel novero delle migliaia di persone che mancano all’appello dopo la scossa apocalittica di grado 7.8 che ha massacrato il paese e la vicina Siria.

Terremoto in Turchia, si cerca un italiano disperso

Il dato, riportato anche da Fanpage, è che potrebbe esserci anche un italiano tra i dispersi del violento terremoto che ha devastato la Turchia orientale e il nord della Siria. Il media allude a “voci rimbalzate sui social” che non hanno avuto conferme ufficiali da parte di istituzioni o organismi di intervento sul posto. Tuttavia le voci ed i posto ci sono e riguardano “un connazionale che si sarebbe trovato in una delle città turche più colpite dal sisma”.

Il connazionale in un albergo distrutto

Da quanto si apprende il cittadino italiano in questione era probabilmente in un albergo andato distrutto, ma non si hanno ancora altre notizie. Tutto questo mentre il bilancio dell’orrore cresce di ora in ora, con la Turchia che ha appena aggiornato a 3.381 il numero dei morti, mentre le autorità di Damasco parlano di 1.509 decessi. Il totale è agghiacciante: 4.890 morti al momento.

Catherine Smallwood, responsabile delle emergenze per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto: “C’è sempre la possibilità che si verifichino altri crolli, per cui spesso vediamo che i numeri iniziali si ottuplicano“.