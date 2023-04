Terremoto, La Russa a L'Aquila scopre stele "fiore della memoria"

L’Aquila, 5 apr. (askanews) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel parco della memoria dell’Aquila per la cerimonia di commemorazione delle vittime del sisma del 6 aprile 2009, ha scoperto la stele del “fiore della memoria”, raffigurante il croco dello zafferano, il simbolo scelto dal Comune dell’Aquila per ricordare la tragedia.

Al suo fianco, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Nel capoluogo abruzzese per assistitere alla messa in suffragio delle vittime nella Chiesa delle anime sante in piazza del Duomo, è arrivata anche la premier, Giorgia Meloni che ha sottolineato quanto fosse doveroso essere presenti.

“Trovo la città sempre molto orgogliosa e resiliente – ha detto – la trovo una città che anche quando c’è stato da lamentarsi lo ha fatto ma qui si è sempre dato prima l’esempio. È una città dalla quale c’è molto da imparare”.

Quanto ai ritardi nella ricostruzione, la premier ha promesso passi avanti.

“Avrà gli stessi iter semplificativi che avrà ad esempio il Pnrr – ha concluso – quindi c’è ancora lavoro da fare e siamo impegnati in quello”.