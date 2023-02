Home > Video > Terremoto, la testimonianza di Di Battista dalla Siria: "Non ho mai visto nul... Terremoto, la testimonianza di Di Battista dalla Siria: "Non ho mai visto nulla di simile"

"Questa è la situazione a Jindires, una città del nord della Siria colpita dal terremoto. Non ho mai visto nulla di simile. Oggi tornerò in Italia. Spero di poter tornare presto qui. Vi prego di donare e aiutare questa gente". Così l'ex 5 Stelle Alessandro Di Battista in viaggio in Siria, nelle zone più colpite dal terremoto.