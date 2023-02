Terremoto, l'Ue: mobilitate squadre di soccorso per la Turchia

Bruxelles, 6 feb. (askanews) – L’Ue invierà squadre di soccorso dagli Stati membri in Turchia per assistere il Paese dopo il terremoto di magnitudo 7.8 che ha provocato centinaia di morti. “Abbiamo mobilitato più di 10 squadre di ricerca e soccorso”, ha dichiarato il portavoce della Commissione europea Balazs Ujvari, aggiungendo che “l’Ue ha anche attivato il sistema satellitare Copernicus per fornire servizi di mappatura di emergenza alle autorità turche”.

Il potente sisma ha colpito la Turchia meridionale e ha interessato parti della Siria, dove l’Europa fornirà sostegno “attraverso i suoi programmi di assistenza umanitaria”.