Sono ore concitate per i Pentastellati, che hanno perso altre due personaggi di punta

Queste sono senza ombra di dubbio ore particolarmente concitate per il Movimento 5 Stelle, che dopo l’ennesima crisi di Governo e la caduta di Mario Draghi sta perdendo un pezzo dopo l’altro (come già successo, in parallelo, anche a Forza Italia).

Soltanto quest’oggi, 30 luglio, si sono aggiunti alle fila dei “traditori” del Movimento di Beppe Grillo altri due nomi eccellenti: stiamo parlando di Davide Crippa, l’ex capogruppo della Camera, e Federico D’Incà, il ministro dell’Agricoltura, che hanno annunciato oggi le loro dimissioni dal partito.

Il primo ad annunciare l’allontanamento dal M5S è stato Crippa, che ha affidato ad un lungo e amato post Facebook l’annuncio.

Le ragioni, simili a quelle del collega D’Incà, sono legate ai problemi interni al partito, sempre più diviso e ricco di contraddizioni interne. Ecco le sue parole:

Anche D’Incà si è dichiarato deluso e scontento del partito nel quale ha militato in questi anni.

Queste le parole espresse nel suo comunicato ufficiale:

Ho riflettuto molto in questi giorni sulle motivazioni e le conseguenze della caduta del Governo Draghi e non posso che prendere atto delle insanabili divergenze tra il mio percorso e quello assunto nelle ultime settimane dal Movimento 5 Stelle, che oggi lascio. Avevo spiegato nelle sedi opportune e anche pubblicamente i rischi ai quali avremmo esposto il Paese in caso di un non voto di fiducia nei confronti del Governo Draghi. Una decisione a mio giudizio irresponsabile che non ho condiviso e che ho cercato di evitare fino all’ultimo istante lavorando dall’interno del Movimento 5 Stelle, con la speranza che prevalesse una linea di ragionevolezza e con l’unico obiettivo di mettere in sicurezza il Paese, proseguire con le importanti riforme che abbiamo realizzato in questi mesi e ottenere le relative risorse economiche, grazie alla spinta del Movimento.Avevo anche avvisato sul rischio di una inevitabile frattura a cui avremmo esposto il nascente campo progressista, dopo un lavoro che aveva coinvolto anche i territori da più di due anni fino alle ultime elezioni amministrative di giugno. Purtroppo hanno prevalso altre logiche e altri linguaggi che non possono appartenermi. Dopo 12 anni, lascio il Movimento 5 Stelle con profondo rammarico e dolore personale, le nostre strade non sono più sovrapponibili, il solco che si è scavato in questi ultimi mesi non mi consente di proseguire in questa esperienza, per coerenza con le idee e con i valori che ho portato avanti a livello nazionale e locale e che intendo continuare a sostenere