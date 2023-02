Terremoto in Turchia: il calciatore ghanese Christian Atsu è stato trovato morto sotto le macerie. Giocava nell'Hatayspor dallo scorso settembre.

Il calciatore ghanese Christian Atsu è stato trovato morto sotto le macerie dopo il terremoto avvenuto in Turchia.

L’atleta giocava nella squadra dell’Hatayspor, nel massimo campionato turco. Secondo l’ultimo bilancio apparso sul sito della Reuters, il cataclisma che ha colpito Turchia e Siria ha superato le 45mila vittime. Il bilancio pare essere destinato ad aumentare, in quanto le persone risultate disperse sotto oltre 200mila edifici distrutti sono ancora numerose. Lo scorso 17 febbraio i soccorsi hanno estratto vive dalle macerie altre tre persone. Un vero e proprio miracolo se si pensa che l’evento si è verificato il 6 febbraio.

Nelle moschee di tutto il mondo si è pregato per i numerosi morti causati dal disastro: molti di loro non hanno potuto ricevere una degna sepoltura.

Terremoto, morto Christian Atsu: abitava ad Antiochia

Fra le vittime del terremoto si segnala anche Christian Atsu, calciatore ghanese attivo presso la squadra dell’Hatayspor, nella massima serie. Ad annunciare il triste ritrovamento è stato il suo agente, Murat Uzunmehmet, citato dall’agenzia provata turca DHA.

Atsu è stato trovato morto sotto le macerie dell’edificio in cui risiedeva ad Antiochia, nella Turchia meridionale.

Le dichiarazioni di Murat Uzunmehmet

L’agente di Atsu ha dichiarato: “Il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie. I suoi effetti personali sono ancora in fase di rimozione. É stato trovato anche il suo telefono”. Come informa l’Ansa, il calciatore aveva 31 anni e in passato aveva giocato nelle squadre di Chelsea e Newcastle nel Regno unito.