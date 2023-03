Terremoto: ministero Interni turco, 'vittime sono più di 48.400'

Ankara, 13 mar. (Adnkronos) - Sono oltre 48.400 persone le vittime del terremoto in Turchia, di cui 6.660 straniere. Lo ha annunciato il ministro degli Interni di Ankara, Suleyman Soylu, precisando che "48.448 persone sono morte a causa dei terremoti a Kahramanmaras, 6.660 dei quali erano citta...

Ankara, 13 mar. (Adnkronos) – Sono oltre 48.400 persone le vittime del terremoto in Turchia, di cui 6.660 straniere. Lo ha annunciato il ministro degli Interni di Ankara, Suleyman Soylu, precisando che "48.448 persone sono morte a causa dei terremoti a Kahramanmaras, 6.660 dei quali erano cittadini stranieri".

Il 6 febbraio si sono verificati due terremoti nel sud-est della Turchia: nel distretto di Pazardzhik della provincia di Kahramanmarash, di magnitudo 7.7, e nel distretto di Elbistan della stessa provincia, di magnitudo 7.6. Mentre sono in corso i lavori per la demolizione delle macerie, è prevista la costruzione di oltre 300.000 case per i terremotati.