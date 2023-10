Terremoto: Musumeci, 'serve efficientamento sismico'

Palermo, 14 ott. (Adnkronos) - "L’Unione europea impone agli Stati membri l’efficientemento energetico nelle case. Bene. Ma credo sia urgente ricordare a Bruxelles che alle nostre case, in Italia, serva innanzitutto l’efficientemento sismico. È da irresponsabili non chi...

Palermo, 14 ott. (Adnkronos) – "L’Unione europea impone agli Stati membri l’efficientemento energetico nelle case. Bene. Ma credo sia urgente ricordare a Bruxelles che alle nostre case, in Italia, serva innanzitutto l’efficientemento sismico. È da irresponsabili non chiedere all’Europa di mettere a disposizione risorse destinate a rendere sicuro il nostro patrimonio abitativo di fronte ai rischi naturali”. Lo ha dichiarato oggi intervenendo alla 38° edizione del Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Capri, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.