Terremoto nel mar Ionio: scossa di magnitudo 2.8

Erano circa le ore 3 della notte tra venerdì 28 e sabato 29 Aprile, quando l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una consitente scossa di terremoto in Italia, più precisamente nel mar Ionio.

Mar Ionio, scossa di terremoto di magnitudo 2.8

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 sulla scala Richter con epicentro nel mar Ionio. Il terremoto, secondo quanto appreso dagli esperti, ha avuto ipocentro a circa 43 chilometri di profondità nel mare italiano. La scossa si è avvertita alle ore 3:18 della notte tra il 28 e 29 Aprile. Fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose. Ricordiamo che una scossa di tale potenza è considerata molto leggera.

Il precedente di inizio Aprile

La zona in questione si riconferma particolarmente attiva dal punto di vista sismico in quest’ultimo periodo. Nemmeno un mese fa, infatti, un’altra scossa di terremoto, quella volta di magnitudo superiore a 3 sulla scala Richter si era fatta registrare sempre nel Mar Ionio, tra la Calabria e la Sicilia. Anche in quel caso, la scossa non aveva causato danni alla popolazione delle due regioni italiane.