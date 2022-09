Una forte scossa di terremoto è stata registrata nel Mar Ionio al largo dell'isola greca di Zante. Avvertita anche in Calabria e in Puglia.

Terremoto nel Mar Ionio: scossa di magnitudo 5.6 avvertita in Calabria e in Puglia

Una forte scossa di terremoto si è verificata nel Mar Ionio, al largo dell’isola greca di Zante. Il sisma è stato di magnitudo 5.6, a profondità di dieci chilometri, come riportato dal sito dell’Istituto nazionale di vulcanologia. La scossa si è registrata intorno alle 9.36 di questa mattina, giovedì 8 settembre. Il terremoto è stato avvertito chiaramente sulle coste calabresi e pugliesi, in modo particolare nel leccese e a Crotone, come testimoniano numerosi post condivisi sui social network.

Per il momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.