Terremoto nel Sud-Est Asiatico, oltre 1.600 morti in Myanmar

Mandalay, 31 mar. (askanews) – Non sono ancora chiare le proporzioni del devastante terremoto nel Sud-Est Asiatico, Secondo un nuovo bilancio in Myanmar il numero delle vittime è salito a oltre 1.650 morti e 2.000 feriti, ma sotto le macerie provocate dal sisma di magnitudo 7.7 potrebbero esserci più di 10mila morti, secondo funzionari americani. Imprecisato invece il numero di dispersi. L’Unicef segnala l’aggravarsi dell’impatto del terremoto sui bambini. “Sono milioni i minori e le loro famiglie che sono a rischio, con bisogni che aumentano di ora in ora anche a causa delle scosse di assestamento continue”.

La giunta militare birmana ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale perché intervenga con aiuti umanitari.