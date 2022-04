Terremoto nella zona dei Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.7

Nella zona dei Campi Flegrei sono state avvertite tre scosse di terremoto a distanza ravvicinata: la più forte ha avuto una magnitudo di 2.7 gradi.

L’Osservatorio Vesuviano ha registrato tre scosse di terremoto, nella zona dei Campi Flegrei, a Napoli, poco dopo le 4 di lunedì 19 aprile 2022. I sismi, a distanza molto ravvicinata e di profondità simile, sono stati tutti localizzati tra Napoli e Pozzuoli con epicentro nella zona dell’Accademia Aeronautica.

La magnitudo della scossa più forte è pari a 2.7.

Terremoto nei Campi Flegrei

Gli eventi sono stati avvertiti distintamente sia a Pozzuoli che nei quartieri della periferia ovest di Napoli, ma non hanno comunque provocato danni a cose o persone. Farebbero parte di uno sciame sismico, fenomeno tipico di queste zone, che già da tempo sta facendo registrare scosse di questo tipo nell’area. Molti cittadini, svegliati di soprassalto anche nell’area occidentale di Napoli (quartieri di Pianura, Soccavo, Fuorigrotta e Bagnoli), hanno segnalato sui social network di aver sentito i terremoti.

La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono in preallerta ma al momento non si registrano criticità. La situazione è tenuta sotto stretto monitoraggio e gli esperti del settore non rilevano infatti allarmi sull’area.