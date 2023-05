L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) comunica di aver registrato una nuova scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. Il sisma, che secondo gli esperti è stato di magnitudo 3.4 sulla scala Richter, ha colpito Napoli attorno alle 4 e mezza di questa notte.

Napoli, terremoto nella zona dei Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.4

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 si è verifica a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei nella mattinata di oggi, lunedì 8 Maggio, alle ore 4:28. Lo registrano i sismografi dell’INGV, che evidenziano come l’epicentro sia stato localizzato a circa 4 chilometri da Pozzuoli e a 10 dal capoluogo campano. La scossa, come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è avvenuta ad una profondità di circa 3 chilometri.

Nuovo terremoto nei Campi Flegrei

Gli uomini della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco sono in preallerta, ma al momento non si registrano criticità. La situazione è tenuta sotto stretto monitoraggio e gli esperti del settore non rilevano allarmi sull’area: al momento non si regstrano danni a persone nè a cose. Gli eventi farebbero parte di uno sciame sismico, fenomeno tipico di questa parte d’Italia, che già da tempo sta facendo registrare scosse nela zona napoletana.