Terremoto nelle Filippine: scossa di magnitudo 5.6

La terra al largo delle Isole Filippine continua a tremare. Registrata questa mattina una scossa di terremoto di magnitudo 5.6.

I dettagli della scossa

Stando ai dati riportati sul sito dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il sisma è stato registrato in linea alla città di Manila, a una profondità di 20 chilometri e con coordinate geografiche (lat, lon) 17.3740, 122.3660. Non sono state diffuse per ora informazioni riguardanti eventuali danni a persone o cose.

Magnitudo 5.6 della Scala Richter, che significa?

Il fatto che il terremoto in questione sia avvenuto con ipocentro corrispondente alla superficie marina e non alla terraferma significa che tutto sommato i danni a persone o cose dovrebbero essere contenuti. In ogni caso, volendo spiegare cosa c’è dietro quella dicitura «magnitudo 5.6», si fa riferimento a dei parametri ben precisi descritti nella scala stessa. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 5.6 è classificato come terremoto «moderato» ed è descritto nel modo seguente: «Può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni minori agli edifici costruiti con moderni criteri antisismici», resistenza e rigidezza tali da riuscire a sopportare le azioni trasmesse dal sisma e a rallentare il collasso dell’edificio grazie a una maggior duttilità della struttura.