Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 3.3 a Cantiano

Questa mattina, domenica 24 ottobre 2021, alle ore 07:39, si è verificato un terremoto nelle Marche. La scossa è stata di magnitudo 3.3, con una profondità di 48 km, a 3 km di distanza da Cantiano, in provincia di Pesaro e Urbino.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,3 si è verificata a Cantiano, in provincia di Pesaro e Urbino. È stata avvertita questa mattina, domenica 24 ottobre, alle ore 07:39. La profondità stimata è stata di circa 47.9 km. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.3 è classificato come terremoto “molto leggero“.

Viene descritto spiegando che viene spesso avvertito ma che solitamente non causa danni. Per il momento le informazioni sono poche, ma sembra in effetti che fortunatamente non ci siano stati danni.

Terremoto nelle Marche: scossa a Macerata

Pochi giorni fa è stata segnalata una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 nella provincia di Macerata. L’epicentro è stato individuato a pochi chilometri dalla cittadina di Visto, tra Ussita e Castelsantangelo, ad una profondità di circa 10 km.

Per quanto riguarda Cantiano, una scossa era stata registrata a settembre 2020, di magnitudo 2.9, ad una profondità di 55 km. Fortunatamente si tratta di scosse molto leggere, che non hanno causato danni.