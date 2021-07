Terremoto nello Stretto di Messina: scossa di magnitudo 3.0 davanti alla costa della Calabria

Gli scienziati hanno registrato una scossa di terremoto di intensità 3.0 gradi nello stretto di Messina: la profondità è stata stimata a 34 km.

Gli scienziati dell’INGV hanno rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nello Stretto di Messina a poche miglia dalla costa calabrese. L’evento sismico ha avuto luogo all’1:01 di mercoledì 14 luglio 2021.

Terremoto nello Stretto di Messina

Stando ai dati forniti sui canali ufficiali dell’INGV, l’epicentro del sommovimento è stato localizzato in mare e l’ipocentro ad una profondità di 34 km. Queste le precise coordinate geografiche del terremoto: latitudine 37.926 e longitudine 15.69. Per il momento non si hanno notizie di danni a cose o persone ma è possibile che i cittadini abbiano avvertito il sisma.

Terremoto nello Stretto di Messina: i comuni più vicini

Tra i comuni entro 10 km dall’epicentro, i sismologi hanno indicato Roghudi (7 km), Melido di Porto Salvo (8 km), Motta San Giovanni (9 km) e Montebello Ionico (9 km). Questi invece i centri abitati localizzati ad una distanza massima di 20 km:

San Lorenzo a 16 km

Badaladi a 16 km

Condofuri a 17 km

Cardeto a 19 km

Terremoto nello Stretto di Messina: le città più vicine

Per quanto riguarda le città con più di 50 mila abitanti situate entro 100 km dal punto di origine del sisma vi sono: