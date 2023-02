Terremoto: Premier League dona un milione di sterline

Londra, 10 feb. - (Adnkronos) - La Premier League scende in campo al fianco delle popolazioni turche e siriane colpite dal terremoto avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. Come comunicato dalla lega inglese, verrà donato 1 milione di sterline all'appello del Comitato di emergenza...

Londra, 10 feb.

– (Adnkronos) – La Premier League scende in campo al fianco delle popolazioni turche e siriane colpite dal terremoto avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. Come comunicato dalla lega inglese, verrà donato 1 milione di sterline all'appello del Comitato di emergenza per i disastri per fornire aiuti umanitari direttamente ai bisognosi. Accanto ai gesti concreti, anche quelli simbolici per testimoniare la propria vicinanza e solidarietà ai due Paesi, ai sopravvissuti e alle migliaia di vittime che ancora si stanno contando e recuperando in questi giorni.

Giocatori e arbitri scenderanno in campo con la fascia nera al braccio, in segno di lutto. Le prime squadre a indossarla saranno West Ham e Chelsea, impegnate nel derby in programma domani 11 febbraio alle 13,30.