Terremoto: Pucciarelli (Lega), 'Bonelli parla a vanvera'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Angelo Bonelli parla nuovamente a vanvera: i fondi destinati alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina non sottraggono risorse, ovviamente già messe in campo da Salvini, per la sicurezza ferroviaria. Le sue critiche – irricevibili – nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono chiaramente senza logica ed espresse esclusivamente per andare contro il vicepremier. Con la stessa ratio, quindi, si dovrebbero chiudere tutte le cooperative italiane perché alcune sono state coinvolte in scandali come quella del suo pupillo Soumahoro?". Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli.