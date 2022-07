Una scossa di magnitudo 6 è avvenuta a Falelatai, Samoa, in Polinesia. Il terremoto si è verificato intorno alle 15.15.

Terremoto Samoa, scossa di magnitudo 6 a Falelatai

Una scossa di terremoto di magnitudo 6 si è verificata alle ore 15.15, alle ore 04.15 in Italia, con epicentro nei pressi di Falelatai, Samoa, in Polinesia. La profondità stimata è di circa 33 km. Secondo la scala Richter questo evento sismico è classificato come terremoto “forte”, che può avere un raggio di azione di 160 km, con un potenziale distruttivo se la zona è densamente popolata. Per il momento non ci sono informazioni su eventuali danni a cose o persone.