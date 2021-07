Terremoto, scossa di magnitudo 3.0 a Norcia

Attimi di tensione a Norcia dove una scossa di magnitudo 3.0. Non vi sarebbero danni a cose e/o persone.

A Norcia in provincia di Perugia è stata avvertita una scossa di magnitudo 3.0 intorno alle ore 19.27. Il sisma rilevato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma è localizzato a 2 km a Ovest della cittadina ed è situato ad una latitudine di 42.72, a una longitudine di 13.072 e ad una profondità di 12 km.

Non avrebbe causato danni a cose e/o persone.

Terremoto Norcia, nella giornata del 16 luglio avvertite altre due scosse e un boato

Nella giornata di venerdì 16 luglio nella cittadina di Norcia sono state avvertite altre due scosse rispettivamente alle 8.03 di magnitudo 2.6 e di 3.6 alle ore 10.00.

Stando a quanto si apprende da Umbria Domani Le due scosse sono state avvertite distintamente. Nonostante ai vigili del fuoco non siano stati richiesti interventi, questi ultimi sono comunque usciti per effettuare un sopralluogo della zona.

Terremoto Norcia, il Sindaco: “Ogni volta la paura risale nello stomaco”

A commentare quanto successo nelle ultime ore, il sindaco del comune umbro Nicola Alemanno che ad ANSA ha parlato di come tensione avvertita dalla cittadinanza sia stata molta: “Ogni volta che c’è una scossa di terremoto la paura risale dallo stomaco, ma al tempo stesso nella cittadinanza e anche nei turisti è subentrata la consapevolezza che la città è in sicurezza”.

Ha quindi aggiunto come la scossa “più forte è stata avvertita soprattutto da chi si trovava dentro i container che con il tremare della terra provocano dei rumori, aggiungendo come tali scosse non vadano a costituire un’eccezione. “La messa in sicurezza, gli edifici recuperati e le casette Sae garantiscono la staticità delle strutture e sono di grande aiuto per affrontare questi eventi […] , è importante che non succeda nulla a cose e persone”, ha poi infine concluso.