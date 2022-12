Intorno alle ore 21.26 un sisma di magnitudo 4.1 ha interessato Mazzarone in provincia di Catania. Non sono stati segnalati danni.

Sono attimi di tensione nel catanese dove un terremoto di magnitudo 4.1 ha interessato il comune di Mazzarone.

Stando a quanto riporta l’INGV, il sisma è stato localizzato a 4 km Sud Est dal comune catanese ed è profondo 10 km. Le coordinate geografiche segnalate dall’istituto di geofisica sono le seguenti: 37.0680 (latitudine), e a 14.6000 (longitudine).

Terremoto M. 4.1: il comunicato della Protezione Civile

Nel frattempo la Protezione Civile ha provveduto a comunicare nei canali ufficiali qual era la situazione nell’isola. Non ci sarebbero state almeno per il momento conseguenze o comunque non vi sarebbero segnalazioni di danni.

L’aggiornamento riporta come orario 21.40: “La nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di Protezione Civile sul territorio. Dalle prime verifiche NON risultano danni segnalati”, è quanto si legge.

In una nota ha poi anche spiegato: “A seguito dell’evento sismico registrato questa sera, alle ore 21:26, tra le province di Catania e Ragusa, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con magnitudo ML 4.1, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile.

Dalle prime verifiche effettuate l’evento – con epicentro localizzato a Mazzarrone, in provincia di Catania – risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni.”

Anche i vigili del fuoco hanno provveduto a dare un aggiornamento della situazione con un tweet: “#Terremoto ML 4.1 con epicentro registrato alle 21:26 tra i comuni di Mazzarrone (CT), Chiaramonte Gulfi (RG) e Acate (RG). Al momento nessuna segnalazione di danni o richiesta di soccorso è pervenuta alle sale operative”.

Le reazioni dei cittadini su Twitter

Nel frattempo scorrendo la bacheca di Twitter è possibile leggere le impressioni di moltissimi utenti che raccontano di averlo sentito. Il sisma è stato infatti visibilmente avvertito in diverse province della regione: da Enna, passando per Ragusa, Siracusa o ancora Palermo: “Controllando ogni tot il lampadario” e ancora “A Catania e dintorni balliamo”, sono solo alcuni dei commenti che riportano l’hashtag #terremoto, sbalzato in questi ultimi minuti in tendenza su Twitter.

Tra le osservazioni che vanno per la maggiore ci sono quelle legate al terremoto come presenza abituale nei mesi invernali ed in particolare dicembre: “Direi che possiamo smetterla con questa tradizione del #terremoto a dicembre” ; “Natale con chi vuoi, l’Immacolata col #terremoto”. “Io vorrei capire perché il #Terremoto viene sempre di sera/notte e qui in Sicilia SEMPRE tra Dicembre e Gennaio”, sono alcuni dei tweet più significativi. C’è anche chi ha scritto: “Quando stai mangiando la pizza ed arriva il #Terremoto”. Infine un utente ha scritto: “Quando stai mangiando la pizza ed arriva il #Terremoto” ; “Si è sentito anche qui a Ravanusa (AG)”.