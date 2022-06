Terremoto, sisma di magnitudo 6.1 colpisce l’Afghanistan

Il confine tra il Pakistan e l'Afghanistan è stato colpito da un terremoto di magnitudo 6.1.

Sono attimi di tensione in Afghanistan dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l’area al confine con il Pakistan. L’epicentro è a Sperah. L’ipocentro è a una profondità di 30 km.

Terremoto al confine tra Afghanistan e Pakistan: i dettagli

Il sisma che è stato localizzato anche dalla nostra INGV, è stato avvertito intorno alle ore 22.54 ora italiana (1.24 ora locale). Con epicentro a Sperah. Stando a quanto si apprende sarebbe stato avvertito anche a Kabul e non molto lontano dall’aeroporto internazionale di Khost, non molto distante dall’epicentro.

Le segnalazioni sui social

Nel frattempo sono state molte le segnalazioni degli utenti dei social che hanno provveduto a fornire degli aggiornamenti o mandare una preghiera a quanti sono stati Coinvolti “Spero che tutti siano al sicuro in Pakistan. Prova a recitare la sura mulk prima di andare a dormire, la vita è fragile“, è solo uno dei tanti commenti scritto dagli utente. Non sarebbe noto, almeno per il movimento se ci sono danni a cose/e o persone.