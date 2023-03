Sono attimi drammatici in Afghanistan dove alle 17,47 (ore italiane) è stato avvertito un fortissimo terremoto di magnitudo 6.6. Stando a quanto si apprende, il sisma della durata di circa 30 secondi e della profondità di 179 km, sarebbe stato sentito anche in India, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakistan e in Cina. Non sarebbe chiaro se ci siano stati danni a persone.

A magnitude 6.5 earthquake hits #Afghanistan & northern Pakistan, & tremors are felt as far away as #India. The quake epicentre is 40km (25 miles) south-southeast of the Afghan town of Jurm, near the borders with Pak and #Tajikistan, according to the #USGS. #earthquake #Tremors pic.twitter.com/znCAjqoTC1

— The Afghan Herald (@theafghanherald) March 21, 2023