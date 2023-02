Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Angelo Zen "doveva contattare un suo socio turco. Però l’avrebbe dovuto contattare il giorno dopo il terremoto. Quindi anche il suo socio turco non sa, sapeva che era arrivato ma non aveva avuto notizie perché si sarebbero dovuti vedere la mattina....

(Adnkronos) – Angelo Zen "doveva contattare un suo socio turco. Però l’avrebbe dovuto contattare il giorno dopo il terremoto. Quindi anche il suo socio turco non sa, sapeva che era arrivato ma non aveva avuto notizie perché si sarebbero dovuti vedere la mattina. Il terremoto è accaduto verso le 2.30 di notte e loro si dovevano incontrare la mattina seguente. Non abbiamo altre notizie”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di 'Agorà' su Raitre.