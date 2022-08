Terremoto di magnitudo 4.7 nel Mar Mediterraneo: avvertito in Grecia e in Turchia

Un terremoto di magnitudo 4.7 della scala Richter si è verificato questa mattina alle 10:02 nel Mar Mediterraneo. Avvertito in Turchia e in Grecia.

La scossa è stata avvertita anche a Kastellorizo, in Grecia, intorno alle 10.02. Il terremoto è avvenuto in territorio turco, ma era così vicino alla località di Kastellorizo che è stato avvertito distintamente anche sull’isola greca. Le informazioni sono state riportate dall’Istituto Euro-Mediterraneo. Per il momento non sono stati dati ulteriori dettagli, ma fortunatamente sembrano non essersi verificati danni a cose o persone.