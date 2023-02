Come spiegano i rappresentanti dell'Oms trovare i sopravvissuti dopo il terremoto in Turchia è una terribile lotta contro il tempo

Sale a oltre 5000 vittime il triste bilancio del terremoto in Turchia e Siria ma secondo l’Oms il numero dei morti potrebbe aumentare di molto soprattutto per il pericolo di altri crolli.

Terremoto Turchia, “pericolo crolli “secondo l’Oms

Sale ad almeno 5.016 il bilancio dei morti del devastante terremoto in Turchia e Siria. Secondo quanto dichiarato da Catherine Smallwood – responsabile delle emergenze per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – i morti potrebbero arrivare fino a 20 mila. “C’è sempre la possibilità che si verifichino altri crolli. Purtroppo con i terremoti si verifica sempre la stessa cosa: i rapporti iniziali sul numero di persone morte o ferite aumentano in modo significativo nella settimana successiva”.

Una lotta contro il tempo

Una lotta contro il tempo per i soccorritori che continuano a scavare sotto le macerie con la speranza di trovare sopravvissuti e tutta la Comunità Internazionale nell’inviare aiuti nel più breve tempo possibile.

Come ha affermato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, intervenendo alla riunione dell’Executive Board dell’Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra”Ogni minuto, ogni ora che passa, le possibilità di trovare sopravvissuti vivi diminuiscono”.

A rendere più difficoltoso il lavoro dei soccorritori le numerose scosse di assestamento.

L’immenso dolore dietro questi numeri spaventosi

“Finora, si stima che più di 5mila persone siano rimaste uccise e più di 18.700 ferite ma sappiamo tutti che questi numeri continueranno ad aumentare con l’evolversi della situazione. Naturalmente, ciò che questi numeri non ci dicono è il dolore e la perdita che stanno vivendo le famiglie in questo momento” ha sottolineato il Ghebreyesus.