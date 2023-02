Terremoto Turchia oggi, Protezione civile: "Revocata allerta maremoto in Italia"

Terremoto Turchia oggi, Protezione civile: "Revocata allerta maremoto in...

(Adnkronos) – E' stata revocata l'allerta maremoto per possibili onde sulle coste italiane in seguito al . Lo comunica il Dipartimento della Protezione civile spiegando che la revoca è stata disposta sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (Cat) dell’Ingv.

Dopo il violento sisma era stato diramato un'allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane. "Si raccomanda di allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l'area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali, avverte in una nota il dipartimento", si leggeva sul sito della Protezione civile.

"Il maremoto consiste in una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una grande massa d’acqua. L’allerta indica la possibilità di un pericolo reale per le persone che si trovano vicino alla costa, specialmente se in zone poco alte, o addirittura più basse, rispetto al livello del mare. Anche un’onda di solo 0,5 metri di altezza può generare pericolose inondazioni e fortissime correnti", scriveva ancora la protezione civile.